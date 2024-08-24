Пелагея Григорьева
Место рожденияМуромцово
Дата рожденияВычислено 1774 ст.
Дата смертиДо 1847 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.
Отец: Григорий Семёнов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсон Васильев
Рождение ребёнка
14.11.1796 ст.
Дочь: Степанида Самсонова
Отец ребёнка: Самсон Васильев
Смерть
До 1847 ст.
Муромцово, Морозовская волость, Дмитровский уезд