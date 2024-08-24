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Пелагея Григорьева

Место рождения

Муромцово

Дата рождения

Вычислено 1774 ст.

Дата смерти

До 1847 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1738 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.

Отец: Григорий Семёнов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсон Васильев

Рождение ребёнка
14.11.1796 ст.

Дочь: Степанида Самсонова

Отец ребёнка: Самсон Васильев

Смерть
До 1847 ст.
Муромцово, Морозовская волость, Дмитровский уезд

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