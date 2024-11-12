Глушкова Зиновья Давыдова Около 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глушкова Зиновья Давыдова

Место рождения

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
В РС 1795 года - 28 лет. (У него жена вторая Зиновья Давыдова, 28 лет, взята Ляжской волости деревни Мошкиной ясашная крестьянская дочь) В ИВ 1802 года - 36 лет. вдова. ЦГАКО 237-71-793, л. 1036 (Ильи... Показать все
Бракосочетание
1795

Муж: Глушков Кондратий Ерофеевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Глушкова Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Глушков Кондратий Ерофеевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1816 года - 16 лет. ЦГАКО 176-2-620, л. 31, № 6. поч. Большой Ключ, Ильинская волость
Смерть
Неизвестно
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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