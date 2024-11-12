Глушкова Зиновья Давыдова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
В РС 1795 года - 28 лет. (У него жена вторая Зиновья Давыдова, 28 лет, взята Ляжской волости деревни Мошкиной ясашная крестьянская дочь) В ИВ 1802 года - 36 лет. вдова. ЦГАКО 237-71-793, л. 1036 (Ильи... Показать все
Бракосочетание
1795
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Глушкова Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Глушков Кондратий Ерофеевич
В РС 1816 года - 16 лет. ЦГАКО 176-2-620, л. 31, № 6. поч. Большой Ключ, Ильинская волость
Смерть
Неизвестно