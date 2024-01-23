Муравьева Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муравьев Матвей
Мать: Муравьева Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно