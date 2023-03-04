Гараева (Гайсина) Шамсикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГараева (Гайсина) Шамсикамал

Гараева (Гайсина) Шамсикамал

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1903

Дата смерти

06.02.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1937

Сын: Гараев Фагил Галиакрамович

Отец ребёнка: Мухамед-Гараев Галиакрам Мухамедгараевич

д. Кызыл-Яр, Янаульского района, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамед-Гараев Галиакрам Мухамедгараевич

Смерть
06.02.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close