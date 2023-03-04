Гараева (Гайсина) Шамсикамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1903
Дата смерти06.02.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1937
Сын: Гараев Фагил Галиакрамович
Отец ребёнка: Мухамед-Гараев Галиакрам Мухамедгараевич
д. Кызыл-Яр, Янаульского района, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1993