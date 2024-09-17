Волченкова Валентина (Улита) Никитична (Дмитриевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волченкова Валентина (Улита) Никитична (Дмитриевна)

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Место рождения

Селибка, Кисловская волость, Дорогобужский уезд

Дата рождения

14.07.1900

Дата смерти

25.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1900

Отец: Морозевский Дмитрий (Никита) Иванович

Мать: Морозевская Ольга Дмитриевна

Селибка, Кисловская волость, Дорогобужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волченков Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
До 1924

Сын: Волченков Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Волченков Дмитрий

Рождение ребёнка
22.02.1924

Дочь: Ляпина (Волченкова) Вава (Варвара) Дмитриевна

Отец ребёнка: Волченков Дмитрий

Всходы, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1925

Дочь: Филатова (Волченкова) Рона (Ираида) Дмитриевна

Отец ребёнка: Волченков Дмитрий

Пустошка, Угранский район, Смоленская область
Смерть
25.03.1988
Круглолесское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край

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