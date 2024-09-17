Волченкова Валентина (Улита) Никитична (Дмитриевна)
Место рождения
Дата рождения14.07.1900
Дата смерти25.03.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волченков Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
До 1924
Сын: Волченков Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Волченков Дмитрий
Рождение ребёнка
22.02.1924
Дочь: Ляпина (Волченкова) Вава (Варвара) Дмитриевна
Отец ребёнка: Волченков Дмитрий
Всходы, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1925
Дочь: Филатова (Волченкова) Рона (Ираида) Дмитриевна
Отец ребёнка: Волченков Дмитрий
Пустошка, Угранский район, Смоленская область
Смерть
25.03.1988
Круглолесское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край