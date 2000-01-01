Шипицына (Кубрина) Ольга Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Кубрин ?
Мать: Кубрина Улита Потаповна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шипицын Акинфий Самойлович
Отец ребёнка: Шипицын Самуил Степанович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Самойловна
Отец ребёнка: Шипицын Самуил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно