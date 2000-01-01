Шипицына (Кубрина) Ольга Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына (Кубрина) Ольга Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кубрин ?

Мать: Кубрина Улита Потаповна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шипицын Акинфий Самойлович

Отец ребёнка: Шипицын Самуил Степанович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Самойловна

Отец ребёнка: Шипицын Самуил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Самуил Степанович

Смерть
Неизвестно
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