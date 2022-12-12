Баккал Семён Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаккал Семён Абрамович

Баккал Семён Абрамович

avatar

Место рождения

Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

24.03.1888

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1911 по 1957
г. Одесса, Украина
Смерть
1957
г. Одесса, Одесская обл., Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close