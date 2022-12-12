Баккал Семён Абрамович
Место рождения
Дата рождения24.03.1888
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1911 по 1957
г. Одесса, Украина
Смерть
1957
г. Одесса, Одесская обл., Украина