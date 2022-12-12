Соловьёва Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Ирина Владимировна

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Место рождения

Агалатово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1974

Отец: Кобец Владимир Николаевич

Мать: Кобец Галина Юрьевна

Агалатово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.05.1999

Дочь: Соловьёва Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Соловьёв Антон Олегович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.04.2014

Сын: Тарасюк Андрей Романович

Отец ребёнка: Тарасюк Роман Романович

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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