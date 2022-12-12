Соловьёва Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения28.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1974
Отец: Кобец Владимир Николаевич
Мать: Кобец Галина Юрьевна
Рождение ребёнка
22.05.1999
Дочь: Соловьёва Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Соловьёв Антон Олегович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.04.2014
Отец ребёнка: Тарасюк Роман Романович
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область