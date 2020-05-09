Суржик Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суржик Василий Васильевич
Мать ребёнка: Суржик Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суржик Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суржик Любовь Ивановна
Смерть
09.05.2020