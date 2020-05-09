Суржик Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суржик Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суржик Василий Васильевич

Мать ребёнка: Суржик Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суржик Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Суржик Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суржик Любовь Ивановна

Смерть
09.05.2020
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