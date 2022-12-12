Тимкина Зинаида Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1936
Отец: Тимкин Антон Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.10.1962 ст.
Дочь: Белугина Надежда Степановна
Отец ребёнка: Белугин Степан Карпович
Ярково, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.06.1964
Дочь: Белугина Ирина Степановна
Отец ребёнка: Белугин Степан Карпович
Рождение ребёнка
07.03.1973
Сын: Белугин Сергей Степанович
Отец ребёнка: Белугин Степан Карпович
Бракосочетание
Неизвестно