Тимкина Зинаида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимкина Зинаида Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1936

Отец: Тимкин Антон Иванович

Мать: Карелина Ульяна Даниловна

Рождение ребёнка
16.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.10.1962 ст.

Дочь: Белугина Надежда Степановна

Отец ребёнка: Белугин Степан Карпович

Ярково, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.06.1964

Дочь: Белугина Ирина Степановна

Отец ребёнка: Белугин Степан Карпович

Рождение ребёнка
07.03.1973

Сын: Белугин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Белугин Степан Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белугин Степан Карпович

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