Баскакова (Беляева) УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1908
Сын: Баскаков Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ
Рождение ребёнка
09.12.1910
Дочь: Баскакова АННА- близнецы ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ
Рождение ребёнка
09.12.1910
Дочь: Баскакова АНАСТАСИЯ-близнецы ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ
Рождение ребёнка
21.08.1912
Дочь: Баскакова ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ
Рождение ребёнка
20.10.1915
Дочь: Баскакова ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ
Смерть
1953