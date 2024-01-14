Баскакова (Беляева) УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскакова (Беляева) УЛЬЯНА СИЛУЯНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1908

Сын: Баскаков Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ

Рождение ребёнка
09.12.1910

Дочь: Баскакова АННА- близнецы ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ

Рождение ребёнка
09.12.1910

Дочь: Баскакова АНАСТАСИЯ-близнецы ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ

Рождение ребёнка
21.08.1912

Дочь: Баскакова ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ

Рождение ребёнка
20.10.1915

Дочь: Баскакова ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Баскаков ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ

Смерть
1953

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