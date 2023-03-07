Салтыков Афонасий (Афонка) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Афонасий (Афонка) Васильев

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Место рождения

поч. вновь над Березовкою речкою, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1637 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Салтыков Василий (Васка) Остафьев

Мать: не указана

поч. вновь над Березовкою речкою, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь над Березовкою речкою, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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