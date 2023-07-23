Пирогова Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1956

Отец: Пирогов Николай Григорьевич

Мать: Пирогова Ольга Яковлевна

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