Кузнецов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения08.09.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
25.02.1936
Арестован 25.02.1936 г. Статья УК 58-10. Решение от 26.06.1936 г. – ссылка в Казахстан на 3 г. Реабилитирован 20.01.1958 г.
Место жительства
С Неизвестно по 1936
Реабилитация осужденного
21.01.1958
Смерть
Неизвестно