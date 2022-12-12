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Кузнецов Михаил Иванович

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Место рождения

Дубовик, Замерская волость, Галичский уезд

Дата рождения

08.09.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовик, Замерская волость, Галичский уезд
Арест
25.02.1936
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Арестован 25.02.1936 г. Статья УК 58-10. Решение от 26.06.1936 г. – ссылка в Казахстан на 3 г. Реабилитирован 20.01.1958 г.
Место жительства
С Неизвестно по 1936
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Реабилитация осужденного
21.01.1958
Смерть
Неизвестно
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