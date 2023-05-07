Хавлетдинова Ковтун Елена Хабрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хавлетдинова Ковтун Елена Хабрахмановна

Место рождения

Тбилиси

Дата рождения

16.06.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси
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