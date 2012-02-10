(Шляжко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шляжко) Галина

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

07.08.1982

Дата смерти

10.02.2012

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.2012
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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