(Шляжко) Галина
Место рождения
Дата рождения07.08.1982
Дата смерти10.02.2012
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2012