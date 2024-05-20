Бородкина (Семионова) Августа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородкина (Семионова) Августа Васильевна

Место рождения

Копьево, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

?.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1888

Отец: Симионов Василий

Мать: Симионова Екатерина

Копьево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородкина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородкин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородкин Гурий Александрович

Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородкина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородкина Павла Александровна

Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1924

Дочь: Игнатьева (Бородкина) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич

Цыпоглазово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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