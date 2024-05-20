Бородкина (Семионова) Августа Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1888
Отец: Симионов Василий
Мать: Симионова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородкина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородкин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородкин Гурий Александрович
Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородкина Анна Александровна
Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородкина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородкина Павла Александровна
Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1924
Дочь: Игнатьева (Бородкина) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Бородкин Александр Васильевич
Цыпоглазово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно