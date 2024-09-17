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Сыромятников Семен Васильевич

Место рождения

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Сыромятников Василий Николаевич

Мать: Анна Петровна

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Иудина

Рождение ребёнка
09.01.1847

Дочь: Сыромятникова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Ольга Иудина

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.04.1849

Сын: Сыромятников Николай Семенович

Мать ребёнка: Ольга Иудина

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1847
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область

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