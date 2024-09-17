Сыромятников Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Сыромятников Василий Николаевич
Мать: Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Иудина
Рождение ребёнка
09.01.1847
Дочь: Сыромятникова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Ольга Иудина
Рождение ребёнка
25.04.1849
Сын: Сыромятников Николай Семенович
Мать ребёнка: Ольга Иудина
Смерть
После 1847