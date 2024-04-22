Быков Анисим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Анисим Петрович

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Быков Петр Акинфиевич

Мать: Быкова Екатерина Григорьевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
1767
Хрущево, Ленинский район, Тульская область
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