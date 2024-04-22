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Быков Анисим Петрович
Быков Анисим Петрович
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Древо
Место рождения
Хрущево
, Ленинский район, Тульская область
Дата рождения
1762
Дата смерти
1767
Пол
Мужской
Отец
Быков Петр Акинфиевич
1740 г.р.
Мать
Быкова Екатерина Григорьевна
1740 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Быков Петр Акинфиевич
Мать:
Быкова Екатерина Григорьевна
Хрущево
, Ленинский район, Тульская область
Смерть
1767
Хрущево
, Ленинский район, Тульская область
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