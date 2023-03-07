Семенов Дементий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Дементий Ефимов

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Место рождения

Сорвижской

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Семенов Ефим Онисимов

Мать: Семенова Евфросинья Карпова

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Семенов Яков Дементьев

Мать ребёнка: Семенова Акилина Филиппова

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Семенов Дмитрий Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Семенов Ефим Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Акилина Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811
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