Семенов Дементий Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Семенов Ефим Онисимов
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Семенова Акилина Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Семенов Дмитрий Дементьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811