Каримова (Аухадиева) Гиззатбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Аухадиева) Гиззатбану

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1953

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакиров Нигматжан

Отец ребёнка: Шакиров ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров ?

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ибрагимова (Садыйкова) Джамиля

Отец ребёнка: Каримов Садыйк

Рождение ребёнка
1904

Сын: Садыйков Гали

Отец ребёнка: Каримов Садыйк

Рождение ребёнка
1910

Сын: Садыйков Хади

Отец ребёнка: Каримов Садыйк

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Гарипова (Садыйкова) Асмабика

Отец ребёнка: Каримов Садыйк

Рождение ребёнка
1914

Сын: Садыйков Халик

Отец ребёнка: Каримов Садыйк

Смерть
Около 1953
Похороны
Неизвестно

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