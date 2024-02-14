Каримова (Аухадиева) Гиззатбану
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакиров Нигматжан
Отец ребёнка: Шакиров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шакиров ?
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ибрагимова (Садыйкова) Джамиля
Отец ребёнка: Каримов Садыйк
Рождение ребёнка
1904
Сын: Садыйков Гали
Отец ребёнка: Каримов Садыйк
Рождение ребёнка
1910
Сын: Садыйков Хади
Отец ребёнка: Каримов Садыйк
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Гарипова (Садыйкова) Асмабика
Отец ребёнка: Каримов Садыйк
Рождение ребёнка
1914
Сын: Садыйков Халик
Отец ребёнка: Каримов Садыйк
Смерть
Около 1953
Похороны
Неизвестно