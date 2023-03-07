Булатов Мартын (Мартемьян) Федоров
Место рождениядеревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиМежду 1629 и 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1605
Отец: Булатов Федор (Фетка)
Мать: не указана
деревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Булатов Иван (Ивашко) Мартемьянов
Мать ребёнка: не указана
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1631
Сын: Булатов Никифор (Микифорко) Мартемьянов
Мать ребёнка: не указана
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1629 и 1646