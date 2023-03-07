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Булатов Мартын (Мартемьян) Федоров

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Место рождения

деревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1605

Дата смерти

Между 1629 и 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605

Отец: Булатов Федор (Фетка)

Мать: не указана

деревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Булатов Иван (Ивашко) Мартемьянов

Мать ребёнка: не указана

починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1631

Сын: Булатов Никифор (Микифорко) Мартемьянов

Мать ребёнка: не указана

починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1629 и 1646
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