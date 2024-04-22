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Вьялкин Николай Яковлевич

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Вьялкин Яков Андриянович

Мать: Вьялкина Евдокия Антоновна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.08.1912

Сын: Вьялкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Александра Петровна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Вьялкин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Александра Петровна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.05.1926

Сын: Вьялкин Егор Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Александра Петровна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Александра Петровна

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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