Вьялкин Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
01.08.1912
Мать ребёнка: Вьялкина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Вьялкин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Вьялкина Александра Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1926
Мать ребёнка: Вьялкина Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно