Крутских Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Крутских Козьма Алексеевич
Отец ребёнка: Крутских Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Крутских) Минодора Алексеевна
Отец ребёнка: Крутских Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Крутских Ксенофонт Алексеевич
Отец ребёнка: Крутских Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Крутских) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Крутских Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно