Крутских Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутских Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Крутских Козьма Алексеевич

Отец ребёнка: Крутских Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Крутских) Минодора Алексеевна

Отец ребёнка: Крутских Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Крутских Ксенофонт Алексеевич

Отец ребёнка: Крутских Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Крутских) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Крутских Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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