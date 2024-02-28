Нечаева Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Нечаев Иван

Отец ребёнка: Нечаев Никита

Рождение ребёнка
1821

Сын: Нечаев Илья

Отец ребёнка: Нечаев Никита

Рождение ребёнка
1823

Сын: Нечаев Григорий

Отец ребёнка: Нечаев Никита

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Нечаев Никита

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евирилия

Отец ребёнка: Нечаев Никита

Рождение ребёнка
24.05.1827

Сын: Нечаев Георгий

Отец ребёнка: Нечаев Никита

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1828

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Нечаев Никита

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Нечаев Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Никита

Смерть
Неизвестно
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