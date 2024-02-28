Нечаева Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1817
Сын: Нечаев Иван
Отец ребёнка: Нечаев Никита
Рождение ребёнка
1821
Сын: Нечаев Илья
Отец ребёнка: Нечаев Никита
Рождение ребёнка
1823
Сын: Нечаев Григорий
Отец ребёнка: Нечаев Никита
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Нечаев Никита
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евирилия
Отец ребёнка: Нечаев Никита
Рождение ребёнка
24.05.1827
Сын: Нечаев Георгий
Отец ребёнка: Нечаев Никита
Рождение ребёнка
24.08.1828
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Нечаев Никита
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Нечаев Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечаев Никита
Смерть
Неизвестно