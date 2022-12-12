Вшивцева (Солодянкина) Акилина Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Солодянкина) Акилина Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Буторина Анна Парфёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич

Рождение ребёнка
1717

Сын: Вшивцев Иван Парфёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич

Рождение ребёнка
1719

Сын: Вшивцев Василий Парфёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич

Рождение ребёнка
1726

Сын: Вшивцев Иван Парфёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Вшивцев Савва Парфёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Вшивцев Лифан Парфёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Вшивцев Евсегней Парфёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Парфён Дмитриевич

Смерть
После 1763
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