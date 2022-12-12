Вшивцева (Солодянкина) Акилина Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Буторина Анна Парфёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич
Рождение ребёнка
1719
Сын: Вшивцев Василий Парфёнович
Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вшивцев Евсегней Парфёнович
Отец ребёнка: Вшивцев Парфён Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763