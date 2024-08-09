Иванников Ефим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванников Ефим Васильевич

Иванников Ефим Васильевич

Место рождения

Михайловск Ставропольский край

Дата рождения

1916

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пензева Мария Петровна

Рождение ребёнка
02.06.1939

Сын: Иванников Николай Ефимович

Мать ребёнка: Пензева Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.04.1942

Дочь: Иванникова Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Пензева Мария Петровна

Смерть
1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.