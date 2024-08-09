Иванников Ефим Васильевич
Место рожденияМихайловск Ставропольский край
Дата рождения1916
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пензева Мария Петровна
Рождение ребёнка
02.06.1939
Сын: Иванников Николай Ефимович
Мать ребёнка: Пензева Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.04.1942
Дочь: Иванникова Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Пензева Мария Петровна
Смерть
1943