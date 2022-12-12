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Флиорина Пелагея Исидоровна

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Место рождения

София, Болгария

Дата рождения

29.12.1887 ст.

Дата смерти

14.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1887 ст.

Отец: Флиорин Исидор Степанович/Стефанович

Мать: Венгеровская Зинаида Саввишна

София, Болгария
Рождение ребёнка
03.01.1915 ст.

Сын: Гуртовой Георгий Константинович

Отец ребёнка: Гуртовой Константин Федорович

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуртовой Константин Федорович

Смерть
14.12.1938
Москва, город федерального значения Москва
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