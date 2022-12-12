Флиорина Пелагея Исидоровна
Место рожденияСофия, Болгария
Дата рождения29.12.1887 ст.
Дата смерти14.12.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1887 ст.
София, Болгария
Рождение ребёнка
03.01.1915 ст.
Сын: Гуртовой Георгий Константинович
Отец ребёнка: Гуртовой Константин Федорович
Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1938
Москва, город федерального значения Москва