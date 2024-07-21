Бардинова (Булатова) Елена Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булатов Платон Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895
Рождение ребёнка
07.12.1897
Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.03.1899
Дочь: Бардинова Клавдия Георгиевна
Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.01.1901
Сын: Бардинов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.04.1902
Сын: Бардинов Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Бардинова Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.01.1907
Дочь: Бардинова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.03.1909
Дочь: Амосова Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.09.1911
Дочь: Бардинова Раиса Георгиевна
Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно