Бардинова (Булатова) Елена Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардинова (Булатова) Елена Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булатов Платон Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Бардинов Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.12.1897

Сын: Бардинов Евграф Егорович

Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.03.1899

Дочь: Бардинова Клавдия Георгиевна

Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.01.1901

Сын: Бардинов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.04.1902

Сын: Бардинов Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Бардинова Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.01.1907

Дочь: Бардинова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.03.1909

Дочь: Амосова Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.09.1911

Дочь: Бардинова Раиса Георгиевна

Отец ребёнка: Бардинов Георгий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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