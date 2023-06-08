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Аксельман Гайн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксельман Эларий

Мать: Аксельман Ларц

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Сетинис

Мать ребёнка: Аксельман Идонея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Ирана

Мать ребёнка: Аксельман Идонея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Горденеус

Мать ребёнка: Аксельман Идонея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксельман Идонея

Смерть
Неизвестно

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