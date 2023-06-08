Аксельман Гайн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксельман Эларий
Мать: Аксельман Ларц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Сетинис
Мать ребёнка: Аксельман Идонея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Ирана
Мать ребёнка: Аксельман Идонея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Горденеус
Мать ребёнка: Аксельман Идонея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксельман Идонея
Смерть
Неизвестно