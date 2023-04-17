Ду-Лунь (Рыбакова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ду-Лунь (Рыбакова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1929

Дата смерти

31.07.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1929

Отец: Рыбаков Павел

Мать: Рыбакова Евгения

Рождение ребёнка
03.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ду-Лунь Анатолий Семёнович

Луговое, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
31.07.1985
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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