Ду-Лунь (Рыбакова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1929
Дата смерти31.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1929
Отец: Рыбаков Павел
Мать: Рыбакова Евгения
Рождение ребёнка
03.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ду-Лунь Анатолий Семёнович
Луговое, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
31.07.1985
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область