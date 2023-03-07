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Петров Фрол Петрович

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Место рождения

Яковлева Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлева Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Фролов Григорий Фролович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Яковлева Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Фролова Мария Фроловна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Фролова Ульяна Фроловна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Фролов Иван Фролович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Смерть
1918
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