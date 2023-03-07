Петров Фрол Петрович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Фролова Мария Фроловна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Фролова Ульяна Фроловна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Фролов Иван Фролович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Смерть
1918