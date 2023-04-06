(Отинова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Отинова Антонина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отинова Александра (Сана) Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отинова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор
Смерть
Неизвестно