(Отинова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Отинова) Екатерина Петровна

(Отинова) Екатерина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отинов Петр Константинович

Мать: Отинова Матрона Георгиевна (Егоровна)

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Отинова Антонина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отинова Александра (Сана) Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отинов Сергей Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отинова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close