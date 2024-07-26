Филимонова (Голузо) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Голузо) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1902

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1902

Отец: Голузо Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Филимонов Николай Иосифович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1930

Сын: Филимонов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Филимонов Николай Иосифович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1977

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