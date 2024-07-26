Филимонова (Голузо) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1902
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1902
Отец: Голузо Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Филимонов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
17.11.1930
Сын: Филимонов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Филимонов Николай Иосифович
Смерть
1977