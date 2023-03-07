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Подлипалин Михаил Яковлев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Подлипалин Яков Васильев

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Подлипалин Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Подлипалина Анастасия Осипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Подлипалин Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Подлипалина Анастасия Осипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
76 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлипалина Анастасия Осипова

Смерть
1848
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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