Подлипалин Михаил Яковлев
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Подлипалин Яков Васильев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Подлипалина Анастасия Осипова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Подлипалин Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Подлипалина Анастасия Осипова
Место жительства
1850
76 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848