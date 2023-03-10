Лугинина Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛугинина Ксения Ивановна

Лугинина Ксения Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Лугинин Иван Иванович

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лугинин Павел Иванович

Отец ребёнка: Лугинин Иван Иванович

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лугинин Мокий Иванович

Отец ребёнка: Лугинин Иван Иванович

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лугинин Иван Иванович

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close