Лугинина Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Лугинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Лугинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Лугинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лугинин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно