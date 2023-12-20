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Орлов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1905

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1905

Отец: Орлов (Фонштейн) Михаил Степанович

Мать: Орлова (Киселева) Серафима Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Зинаида Владимировна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Орлов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Елизавета

Рождение ребёнка
26.04.1938

Сын: Орлов Ростислав Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Зинаида Владимировна

Рождение ребёнка
05.03.1945

Дочь: Иванова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Зинаида Владимировна

Смерть
1972

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