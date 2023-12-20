Орлов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1905
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Орлов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Орлова Елизавета
Рождение ребёнка
26.04.1938
Сын: Орлов Ростислав Васильевич
Мать ребёнка: Орлова Зинаида Владимировна
Рождение ребёнка
05.03.1945
Дочь: Иванова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Зинаида Владимировна
Смерть
1972