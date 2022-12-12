Дьяконова (Злыгостева) Мария Никитишна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
15.06.1888
Рождение ребёнка
01.12.1889
Дочь: Юлиания Кузьмовна
Отец ребёнка: Дьяконов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Дьяконов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
26.10.1894
Дочь: Параскева Кузьмовна
Отец ребёнка: Дьяконов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
10.05.1896
Дочь: Бунакова Лукерья Кузьмовна
Отец ребёнка: Дьяконов Кузьма Степанович
Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.08.1897
Дочь: Елизавета Кузьмовна
Отец ребёнка: Дьяконов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
22.02.1899
Дочь: Евдокия Кузьмовна
Отец ребёнка: Дьяконов Кузьма Степанович
Смерть
Неизвестно