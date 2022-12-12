Дьяконова (Злыгостева) Мария Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяконова (Злыгостева) Мария Никитишна

Дьяконова (Злыгостева) Мария Никитишна

avatar

Место рождения

Мостовая, Красноуфимский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Злыгостев Никита Алесандрович

Мать: Злыгостева Наталья Потаповна

Мостовая, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
15.06.1888

Муж: Дьяконов Кузьма Степанович

Рождение ребёнка
01.12.1889

Дочь: Юлиания Кузьмовна

Отец ребёнка: Дьяконов Кузьма Степанович

Сызганка, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1891

Сын: Дьяконов Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Дьяконов Кузьма Степанович

Рождение ребёнка
26.10.1894

Дочь: Параскева Кузьмовна

Отец ребёнка: Дьяконов Кузьма Степанович

Сызганка, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.05.1896

Дочь: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Отец ребёнка: Дьяконов Кузьма Степанович

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.08.1897

Дочь: Елизавета Кузьмовна

Отец ребёнка: Дьяконов Кузьма Степанович

Сызганка, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.02.1899

Дочь: Евдокия Кузьмовна

Отец ребёнка: Дьяконов Кузьма Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close