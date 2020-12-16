Голунова (Петрова) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1957
Дата смерти16.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Годунов Владимир Гаврилович
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
16.12.2020