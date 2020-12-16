Голунова (Петрова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голунова (Петрова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Пирогово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

03.01.1957

Дата смерти

16.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Годунов Владимир Гаврилович

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
16.12.2020
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