Маскин Евфимий (Ефим) Трофимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маскин Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Маскин Иван Ефимов
Мать ребёнка: Маскина Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Маскина Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
1912
Сын: Маскин Иван Ефимов
Мать ребёнка: Маскина Анастасия Алексеева
Смерть
Неизвестно