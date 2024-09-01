Маскин Евфимий (Ефим) Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаскин Евфимий (Ефим) Трофимов

Маскин Евфимий (Ефим) Трофимов

Место рождения

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маскин Трофим

Мать: не указана

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маскина Анастасия Алексеева

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1901

Сын: Маскин Иван Ефимов

Мать ребёнка: Маскина Анастасия Алексеева

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Маскин Николай Ефимов

Мать ребёнка: Маскина Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
1912

Сын: Маскин Иван Ефимов

Мать ребёнка: Маскина Анастасия Алексеева

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.