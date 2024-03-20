Риттингер Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.1969
Сын: Риттингер Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Риттингер Дмитрий Мартынович
Кагул, Кагульский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жабинец Жанна Дмитриевна
Отец ребёнка: Риттингер Дмитрий Мартынович
Смерть
Неизвестно