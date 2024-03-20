Риттингер Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риттингер Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1969

Сын: Риттингер Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Риттингер Дмитрий Мартынович

Кагул, Кагульский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жабинец Жанна Дмитриевна

Отец ребёнка: Риттингер Дмитрий Мартынович

Смерть
Неизвестно
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