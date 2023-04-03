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Зюзёв Григорий Павлович

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Место рождения

с. Косой Брод

Дата рождения

1876

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Косой Брод
Рождение ребёнка
1899

Сын: Зюзёв Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

с. Косой Брод
Рождение ребёнка
07.01.1901

Дочь: Пономарева Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Россия, п Полевской, с. Косой Брод
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Хорошильцева Серафима Григорьевна

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Зюзёв Крескент Григорьевич

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зюзёв Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

п. Полевской (Косой Брод)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Смерть
1961
с. Косой Брод
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