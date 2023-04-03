Зюзёв Григорий Павлович
Место рожденияс. Косой Брод
Дата рождения1876
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Косой Брод
Рождение ребёнка
1899
Сын: Зюзёв Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
с. Косой Брод
Рождение ребёнка
07.01.1901
Дочь: Пономарева Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Россия, п Полевской, с. Косой Брод
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Хорошильцева Серафима Григорьевна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зюзёв Крескент Григорьевич
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1926
Сын: Зюзёв Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
п. Полевской (Косой Брод)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Смерть
1961
с. Косой Брод