Кропачева (Казакова) Улита Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Казаков Никита Петрович
Мать: Казакова Дарья Саввовна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кропачев Ермолай Самоилович
Отец ребёнка: Кропачев Самоил Митрофанович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Елена Самойловна
Отец ребёнка: Кропачев Самоил Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно