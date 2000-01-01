Кропачева (Казакова) Улита Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева (Казакова) Улита Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Казаков Никита Петрович

Мать: Казакова Дарья Саввовна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кропачев Ермолай Самоилович

Отец ребёнка: Кропачев Самоил Митрофанович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Елена Самойловна

Отец ребёнка: Кропачев Самоил Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачев Самоил Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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