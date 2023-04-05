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Княжев Карп Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Княжев Анисим Филипович

Мать: Княжева Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Княжев Федор Карпович

Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Домна Карповна

Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Княжев Зиновий Карпович

Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дарья Карповна

Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Княжев Тимофей Карпович

Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья Карповна

Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Княжев Никифор Карпович

Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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