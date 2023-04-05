Княжев Карп Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Княжев Анисим Филипович
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Домна Карповна
Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дарья Карповна
Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья Карповна
Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Княжева Авдотья Федоровна
Смерть
Неизвестно