Шипицына Нинила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Шипицын Семен Федорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Улита Семеновна
Отец ребёнка: Шипицын Семен Федорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Шипицын Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно