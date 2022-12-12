Шипицына Нинила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Нинила Алексеевна

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Шипицын Семен Федорович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Улита Семеновна

Отец ребёнка: Шипицын Семен Федорович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Шипицын Семен Федорович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
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