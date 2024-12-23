Тихонов Николай Васильевич 29.11.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихонов Николай Васильевич

Место рождения

Вологодская область, Андомский район, д. Сойда

Дата рождения

29.11.1929

Дата смерти

30.05.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская область, Андомский район, д. Сойда
Бракосочетание
21.08.1947

Жена: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.1990
Серпухов, Серпухов, Московская область

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