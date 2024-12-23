Тихонов Николай Васильевич
Место рожденияВологодская область, Андомский район, д. Сойда
Дата рождения29.11.1929
Дата смерти30.05.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская область, Андомский район, д. Сойда
Бракосочетание
21.08.1947
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.05.1990