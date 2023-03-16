Тучина Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тучина Наталья Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.2009

Дочь: Тучина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.2014

Сын: Тучин Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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