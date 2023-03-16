Тучина Наталья Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.2009
Дочь: Тучина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.2014
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности