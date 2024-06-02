Фроловская Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Фроловский Иван Федорович
Отец ребёнка: Фроловский Федор Мещанин Емельянович
Рождение ребёнка
25.12.1898
Дочь: Пиненкова (Фроловская) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Фроловский Федор Мещанин Емельянович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Фроловский Петр Федорович
Отец ребёнка: Фроловский Федор Мещанин Емельянович
Рождение ребёнка
01.04.1903
Дочь: (Фроловская) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Фроловский Федор Мещанин Емельянович
Смерть
1960
Арское кладбище Казань