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Фроловская Вера Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроловский Федор Мещанин Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Фроловский Иван Федорович

Отец ребёнка: Фроловский Федор Мещанин Емельянович

Рождение ребёнка
25.12.1898

Дочь: Пиненкова (Фроловская) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Фроловский Федор Мещанин Емельянович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Фроловский Петр Федорович

Отец ребёнка: Фроловский Федор Мещанин Емельянович

Рождение ребёнка
01.04.1903

Дочь: (Фроловская) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Фроловский Федор Мещанин Емельянович

Смерть
1960
Арское кладбище Казань

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