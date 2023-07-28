Попова Надежда Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1858
Дочь: Попова (Попова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Трифонович
Рождение ребёнка
24.04.1862
Дочь: Попова (Попова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Трифонович
Смерть
Неизвестно