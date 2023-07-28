Попова Надежда Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Надежда Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Трифонович

Рождение ребёнка
31.10.1858

Дочь: Попова (Попова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Трифонович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.04.1862

Дочь: Попова (Попова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Трифонович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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