Иван Степанов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Степан Ефремов (Ич)
Мать: Акулина Алексеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.04.1817 ст.
Жена: Евдокия Иванова (Вна)
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Евдокия Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Симеон Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Евдокия Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Алексей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Евдокия Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Анисья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Евдокия Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1856