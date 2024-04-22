Иван Степанов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Степанов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Около 1821 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1837 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Степан Ефремов (Ич)

Мать: Акулина Алексеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.04.1817 ст.

Жена: Евдокия Иванова (Вна)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Евдокия Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Симеон Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Евдокия Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Алексей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Евдокия Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Анисья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Евдокия Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1856
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